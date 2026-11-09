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6-ஆம் நாள் உற்சவம்...

ஸ்ரீ பாா்த்தசாரதி சுவாமி கோயிலில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற ஸ்ரீ மணவாள முனிகள் 6 -ஆம் நாள் உற்சவத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்த ஸ்ரீதேவி - பூதேவி சமேத பாா்த்தசாரதி சுவாமி.

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சென்னை திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பாா்த்தசாரதி சுவாமி கோயிலில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற ஸ்ரீ மணவாள முனிகள் 6 -ஆம் நாள் உற்சவத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்த ஸ்ரீதேவி - பூதேவி சமேத பாா்த்தசாரதி சுவாமி.

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