6-ஆம் நாள் உற்சவம்...
ஸ்ரீ பாா்த்தசாரதி சுவாமி கோயிலில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற ஸ்ரீ மணவாள முனிகள் 6 -ஆம் நாள் உற்சவத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்த ஸ்ரீதேவி - பூதேவி சமேத பாா்த்தசாரதி சுவாமி.
சென்னை திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீ பாா்த்தசாரதி சுவாமி கோயிலில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற ஸ்ரீ மணவாள முனிகள் 6 -ஆம் நாள் உற்சவத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்த ஸ்ரீதேவி - பூதேவி சமேத பாா்த்தசாரதி சுவாமி.
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