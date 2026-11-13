மின் விளக்கு பொருத்தியதில் முறைகேடு: கராத்தே தியாகராஜன் புகாா்
சென்னை மாநகராட்சியில் தெரு மின்விளக்குகள் பொருத்தியதில் நடைபெற்றுள்ள முறைகேடுகள் குறித்து ஊழல் தடுப்புத் துறையில் புகாா் அளிக்கப்படவுள்ளதாக பாஜக மாநிலச் செயலா் கராத்தே ஆா்.தியாகராஜன் தெரிவித்தாா்.
கராத்தே தியாகராஜன்
சென்னை மாநகராட்சியில் தெரு மின்விளக்குகள் பொருத்தியதில் நடைபெற்றுள்ள முறைகேடுகள் குறித்து ஊழல் தடுப்புத் துறையில் புகாா் அளிக்கப்படவுள்ளதாக பாஜக மாநிலச் செயலா் கராத்தே ஆா்.தியாகராஜன் தெரிவித்தாா்.
சென்னை மாநகராட்சி வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற வாக்காளா் சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தப் பட்டியல் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அவா், பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணியை எதிா்த்துவரும் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள், அதனடிப்படையில் நடைபெறும் இடைத்தோ்தலில் பங்கேற்பது எந்த வகையில் சரியாக இருக்கும் எனத் தெரியவில்லை. அது குறித்து திமுகவினரிடம் கேட்டதால் அவா்கள், வெளிநடப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனா். ஆனால், திருத்தப் பட்டியல் எதிா்ப்பு குறித்து முறைப்படி திமுகவினா் புகாா் மனு அளிக்கவில்லை.
எஸ்ஐஆரை எதிா்ப்பதாகக் கூறும் காங்கிரஸ் பிரதிநிதி சுருக்கத் திருத்தப் பட்டியலைப் பெற்றுக்கொண்டுள்ளாா். இதன்மூலம் அவா் எஸ்ஐஆா் பட்டியலை முறைப்படி ஏற்றுக் கொண்டதாகவே அா்த்தம். எஸ்ஐஆா் அடிப்படையிலே சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தப் பட்டியல் வெளியிடப்படுவதாக மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் தெரிவித்துள்ளாா்.
சென்னை மாநகராட்சியில் தெரு மின்விளக்குகள் பொருத்துவதில் முறைகேடு நடைபெறுவதாக புகாா் எழுந்துள்ளது. அதுகுறித்து ஊழல் ஒழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவில் புகாா் அளிக்கப்படும்.
காங்கிரஸ்: காங்கிரஸ் பிரதிநிதி நவாஸ் கூறுகையில், ‘எஸ்ஐஆா் பட்டியலை எதிா்ப்பதில் மாற்றமில்லை. அதேநேரத்தில் தோ்தலில் மக்கள் வாக்களிப்பதை ஏற்கும் வகையிலே வாக்காளா் பட்டியல் வெளியீட்டை ஆதரித்துள்ளோம்’ என்றாா்.
திமுக: திமுக பிரதிநிதி கே.சந்துரு கூறுகையில், ‘சென்னையில் எஸ்ஐஆா் மூலம் 78,000 போ் நீக்கப்பட்டுள்ளனா். அவா்களைச் சோ்க்கும் வகையில் சிறப்பு முகாம்கள் குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தவில்லை. அதை எதிா்த்து வெளிநடப்பில் ஈடுபட்டுள்ளோம்’ என்றாா்.
அதிமுக: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் டி.ஜெயக்குமாா் கூறுகையில், ‘வாக்காளா் சோ்க்கை சிறப்பு முகாம்கள் குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். நிா்வாக நடைமுறை அறியாமல் செயல்படும் தவெகவினா் சுருக்கத் திருத்தப் பட்டியல் வெளியீட்டுக்கும் வரவில்லை. ஆட்சியருக்கு தேவையற்ற குறுந்தகவல் அனுப்பியதாகக் கூறப்படும் தவெக எம்எல்ஏ மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும். நூலக முறைகேடு செய்தவா்களை கடுமையாக தண்டிக்க வேண்டும்’ என்றாா்.
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