‘ஜிஎஸ்டி இ-வே பில்’ நடைமுறையில் மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்து சோ்ப்பு
‘ஜிஎஸ்டி இ-வே பில்’ நடைமுறையில் மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்து சோ்ப்பு...
சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) நடைமுறையின்கீழ் வழங்கப்படும் ‘இ-வே பில்’ (எண்ம-வழி ரசீது) போக்குவரத்துப் பிரிவில், 5-ஆவது போக்குவரத்து முறையாக மெட்ரோ ரயிலை ஜிஎஸ்டி நெட்வொா்க் (ஜிஎஸ்டிஎன்) இணைத்துள்ளது.
ரூ.50,000 மற்றும் அதற்கு மேல் மதிப்புள்ள சரக்குகளை மாநிலத்துக்கு உள்ளேயோ அல்லது வெளிமாநிலங்களுக்கோ கொண்டு செல்ல ‘இ-வே பில்’ கட்டாயமாகும். அதன்படி, மெட்ரோ ரயில் மூலம் சரக்குகளை எடுத்துச் செல்லும் பயனா்கள் ‘இ-வே பில்’ உருவாக்கவும், போக்குவரத்து விவரங்களைப் புதுப்பிக்கவும் இப்புதிய வசதி தற்போது பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது.
இதன்மூலம், சாலை, ரயில், விமானம், கப்பல் ஆகிய போக்குவரத்துகளுடன் மெட்ரோ ரயிலும் இ-வே பில் நடைமுறையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
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