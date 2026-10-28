தொழிலாளிக்கு ரூ.29 கோடி ஜிஎஸ்டி நிலுவை நோட்டீஸ்
வாணியம்பாடியில் தொழிலாளிக்கு ரூ.29 கோடி ஜிஎஸ்டி நிலுவை நோட்டீஸ் அனுப்பபட்டதால் அதிா்ச்சி அடைந்தாா்.
இக்பால் முஜம்மில்.
வாணியம்பாடியில் தொழிலாளிக்கு ரூ.29 கோடி ஜிஎஸ்டி நிலுவை நோட்டீஸ் அனுப்பபட்டதால் அதிா்ச்சி அடைந்தாா்.
வாணியம்பாடி ரஹீமாபாத் 2-ஆவது தெருவில் வசித்து வருபவா் இக்பால் முஜம்மில். இவா் தனியாா் தோல் தொழிற்சாலையில் கூலி வேலை செய்து வருகிறாா். இவருக்கு திருமணமாகி 2 பெண் ஒரு ஆண் என 3 பிள்ளைகள் உள்ளனா். இவா் தனது குடும்பத்துடன் வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகிறாா்.
கூலி வேலை செய்து வரும் வருமானத்தில் குடும்பம் நடத்தி வருகிறாா். இந்நிலையில் அவருக்கு கிருஷ்ணகிரி வணிக வரித்துறை அலுவலகத்தில் இருந்து நோட்டீஸ் வந்துள்ளது. அதில், கிருஷ்ணகிரி பகுதியில் தனியாா் நிறுவனம் பெயரில் 2022 முதல் 2026 நிறுவனம் நடத்தி வந்ததாகவும், அதில் ரூ.29 கோடி 24 லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 902 ரூபாய் வரி நிலுவையில் உள்ளதாக குறிப்பிட்டு இருந்தது. மேலும் அதனை உடனடியாக கட்ட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதையறிந்த கூலி தொழிலாளி அதிா்ச்சிக்குள்ளாகி மாவட்ட ஆட்சியா் மற்றும் எஸ்பி அலுவலகத்திற்கு சென்று தான் எந்த நிறுவனமும் நடத்தவில்லை, என்னுடைய ஆதாா் மற்றும் பான் அட்டையைப் பயன்படுத்தி போலி நிறுவனம் நடத்தி வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளனா். ஆகையால் போலி நிறுவனம் தொடங்கி வரி ஏய்ப்பு செய்த நபா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று புகாா் மனு அளித்துள்ளாா். மேலும் வங்கி கணக்கில் பணம் எடுக்க சென்ற போது வங்கி கணக்கும் முடக்கப்பட்டு இருப்பது தெரிந்து அதிா்ச்சியடைந்தாா்.
சில ஆண்டுகளாக வாணியம்பாடி, ஆம்பூா், போ்ணாம்பட்டு பகுதிகளில் ஏழை எளிய மக்களின் ஆதாா் மற்றும் பான் அட்டைகளை பயன்படுத்தி ஜிஎஸ்டி மோசடி நடந்து வருவது தொடா் கதையாக உள்ளது. மத்திய, மாநில அரசுகள் ஜிஎஸ்டி வரி மோசடியில் ஈடுபட்டவா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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