வரி ஏய்ப்பு நோக்கத்தை ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் நிரூபிக்க வேண்டும்: சிபிஐசி சுற்றறிக்கை
வரி ஏய்ப்பு நோக்கத்தை ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் நிரூபிக்க வேண்டும் என மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியம் சுற்றறிக்கை விடுத்தது குறித்து...
வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக தெரிவித்து, ஜிஎஸ்டி சட்டத்தின் கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் வரி செலுத்தக் கோரும் முன்னா், வரி ஏய்ப்பு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கம் வரி செலுத்துபவருக்கு இருந்தது என்பதை ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் நிரூபிக்க வேண்டும் என்று மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் (சிபிஐசி) சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த சுற்றறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: மோசடி, வேண்டுமென்றே தவறான தகவல் அளித்தல், வரி ஏய்க்கும் நோக்கில் உண்மைகளை மறைத்தல் ஆகியவற்றுக்கு குறிப்பிட்ட ஆதாரம் இல்லாமல், ஜிஎஸ்டி செலுத்தவில்லை என்ற ஒரே காரணத்துக்காக சிஜிஎஸ்டி சட்டத்தின் 74 (1) அல்லது 74 (5)(2) பிரிவுகளின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது.
வரி விவரங்களை ஆய்வு செய்யும்போது ஏதேனும் முரண்பாடு கண்டறியப்பட்டால், அதன் காரணமாக மட்டுமே இந்தப் பிரிவுகளின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது. ஏனெனில் வரி விவரங்களை ஆய்வு செய்து, முரண்பாட்டுக்கான காரணத்தைக் கண்டறிவதுதான் இந்த ஆய்வின் நோக்கமே தவிர, அந்த முரண்பாட்டை தானாக மோசடி என்று கருதுவது அல்ல.
எனவே, மோசடி போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டதற்கான முக்கிய ஆதாரங்கள் விசாரணையின்போது கிடைத்தால் மட்டுமே, இந்தப் பிரிவுகளின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். இதுகுறித்து வரி செலுத்துவோரிடம் விளக்கம் கோரி அனுப்பப்படும் நோட்டீஸிலும் அந்த ஆதாரங்களை தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த அக். 8-ஆம் தேதி புது தில்லியில் மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தலைமையில் 57-ஆவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி நடைமுறையின் கீழ், ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகளுக்கு கைது செய்யும் அதிகாரத்தை நீக்கவும், ரூ.1 கோடிக்கு மேல் ஜிஎஸ்டி முறைகேடு நடந்தால் குற்றவியல் வழக்கு தொடரலாம் என்ற வரம்பை, ரூ. 5 கோடியாக உயா்த்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து தற்போது சிபிஐசியின் சுற்றறிக்கை வெளியாகியுள்ளது.
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