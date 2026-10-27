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டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.12 ஆக நிறைவு!பங்குச் சந்தையில் நிலையற்ற வர்த்தகம்: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி மாற்றமின்றி நிறைவு!தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு!பிரதான நுழைவுவாயில் வழியாக கைதிகள் தப்பினர்! சிறைத்துறை விளக்கம்!எஸ்ஐஆர்! கர்நாடகத்தில் ஒரு கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கம்!காங்கிரஸ் பகிர்ந்த போலியான ராணுவ விடியோக்கள்! மன்னிப்புக் கோர கிரண் ரிஜிஜு வலியுறுத்தல்புழல் சிறையில் அன்பில் மகேஸை சந்தித்த உதயநிதி!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.12 ஆக நிறைவு!

இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.12 ஆக நிறைவு.

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மும்பை: கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு மற்றும் அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வ் வட்டி விகித முடிவுக்கு முன்னதாக டாலரின் வலுவான நிலை ஆகியவற்றுக்கு மத்தியில், ரிசர்வ் வங்கியின் தலையீடு காரணமாக ரூபாயின் மதிப்பு சற்றே உயர்ந்திருக்கலாம் என்றும், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.12 ஆக நிறைவடைந்தது.

ரிசர்வ் வங்கியின் தலையீட்டால் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஓரளவு மீண்ட நிலையில், வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இந்தியப் பங்குகளைத் தொடர்ந்து விற்பனை செய்து வருவதால் ஏற்பட்ட அழுத்தத்தை சமாளிக்க முடியாமல் ரூபாய் மதிப்பு தள்ளாடியதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.17 ஆக தொடங்கி, ரூ. 95.09 முதல் ரூ. 95.24 என்ற நிலையில் வர்த்தகமானது. வர்த்தக முடிவில் அதன் முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 3 காசுகள் உயர்ந்து. டாலருக்கு நிகராக ரூ. 95.12 ஆக நிலைபெற்றது.

நேற்று (திங்கள்கிழமை) ரூபாய் மதிப்பு தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிந்து, டாலருக்கு நிகராக 22 காசுகள் குறைந்து ரூ. 95.15 ஆக இருந்தது.

கடந்த மூன்று அமர்வுகளில், டாலருக்கு நிகராக இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 77 காசுகள் சரிந்துள்ளது.

Summary

The rupee closed marginally up by 3 paise at 95.12 against the U.S. dollar on Tuesday.

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