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டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.72 ஆக நிறைவு!

இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.72 ஆக நிறைவு.

Indian Rupee Jumps

கோப்புப்படம் - ANI

Published On :

மும்பை: அமெரிக்க டாலர் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட லேசான சரிவு உள்ளிட்டவைக்கு ஏற்ப, இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.72 ஆக நிறைவடைந்தது.

நவம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள இடைக்காலத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக ஈரான் மீது ராணுவ நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளப்போவதில்லை என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்த கருத்துகளைத் தொடர்ந்து, டாலர் பலவீனமடைந்ததாகவும் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்ததாகவும் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 96.74 என்ற நிலையில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. வர்த்தகத்தின் போது ரூபாய் மதிப்பு அதிகபட்சமாக ரூ. 96.51 வரை சென்று பிறகு குறைந்தபட்சமாக ரூ. 96.77 ஆக இருந்தது. வர்த்தக முடிவில், அதன் முந்தைய நாள் நிலையை விட 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 96.72 ஆக நிறைவடைந்தது.

நேற்று (வியாழக்கிழமை) டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 13 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.88 ஆக நிறைவடைந்திருந்தது.

Summary

Rupee appreciated 16 paise to close at 96.72 against the dollar on Friday.

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