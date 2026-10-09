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அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

இரண்டு தொகுதிகளையும் இழந்த அதிமுகவின் எதிர்காலம் பற்றி பத்திரிகையாளர் துரை கருணாவின் பார்வை...

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