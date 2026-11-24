உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்தியே ஆக வேண்டும் : வழக்கை முடித்து வைத்தது மதுரைக் கிளை
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்தியே ஆக வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தது மதுரைக் கிளை
உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்றுவது தொடர்பான உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை முறையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தி, 144 தடை உத்தரவை எதிர்த்த வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டது.
திருப்பரங்குன்றத்தில் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் அதனை எதிர்த்துத் தொடரப்பட்ட வழக்கை இன்று மாலை 4 மணிக்கு மீண்டும் விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்றுவது தொடர்பான உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை முறையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தி வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை செயல்படுத்தியே ஆக வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை முடித்து வைத்ததோடு, இது தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட 258 பேர்களை விடுதலை செய்யவும் உயர் நீதி மன்ற கிளை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்றம் கட்டாயப்படுத்த முடியாது என அரசு தரப்பு தெரிவித்துள்ளதோடு, உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு, மலை உச்சியில் விளக்கு ஏற்றுவதோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை, மாறாக மலை மற்றும் அதற்கு அப்பால் செல்வதற்கும் பொருந்தும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
அரசுத்தரப்பில், " உத்தரவை நிறைவேற்றுவது தொடர்பாக அரசு கூட்டங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. குறிப்பாக, இந்தியத் தொல்லியல் ஆய்வுத் துறையிடமிருந்து தெளிவான அறிவுறுத்தல்கள் கிடைத்துள்ளன.
மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் ஆணையர் ஆகியோர் இன்று நேரடியாகக் கோயிலுக்குச் சென்று, அங்கு செய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்துள்ளனர். மேலும், அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் மேற்பார்வையிட்டுள்ளனர்.
தீபம் ஏற்றும் குழுவுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவது தொடர்பாக இன்று கூட்டம் நடைபெற உள்ளதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை துணை ஆணையரிடமிருந்து பதில் கிடைத்துள்ளது.
உச்சநீதிமன்றம் தனது உத்தரவின் 14-வது பத்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, தேவஸ்தானத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களின் விவரங்கள் அடங்கிய அங்கீகார ஆவணத்தைச் சமர்ப்பிக்குமாறு இந்து சமய அறநிலையத்துறை துணை ஆணையருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
சம்பவ இடத்தில், சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு எடுக்கப்பட்ட தகவலின்படி, சம்பவ இடத்தில் மேற்பார்வைப் பணிகளுக்காக கண்காணிப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மக்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு மருத்துவக் குழு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. தீ விபத்துகளைத் தடுப்பதற்காகத் தீயணைப்புத் துறை அதிகாரிகளும் சம்பவ இடத்திற்கு வந்துள்ளனர்.
காவல் பாதுகாப்பு மற்றும் மக்களின் வருகையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தற்போதைய நிலவரப்படி, தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. எனவே, உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவு அமல்படுத்தப்படும் என்றே நாங்கள் கருதுகிறோம்.
இதுவரை சம்பந்தப்பட்ட அனைவரின் செயல்பாடுகளையும் பார்க்கும்போது, உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்துவதே அவர்களின் நோக்கம் என்பது தெளிவாகிறது.
நீங்கள், 'ஆம், நாங்கள் உத்தரவைப் பின்பற்றுவோம்' என்று கூற வேண்டும். உத்தரவைப் பின்பற்ற நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்பதைத் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் நீதிபதி கோரியிருந்தார்.
Summary
Supreme Court order must be implemented: Madurai Bench closes the case
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