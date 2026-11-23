அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே!
அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியானது.
Avengers Doomsday
மார்வெல் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனத்தின் புதிய படமான அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியானது.
அயர்ன் மேன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை ஈர்த்த நடிகர் ராபர்ட் டௌனி ஜூனியர் இப்படத்தில் டாக்டர் டூம் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில், படம் உலகம் முழுவதும் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதியன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.