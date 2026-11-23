முடிவுக்கு வந்த ஏற்றம்! டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 30 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.92 ஆக நிறைவு!!
இன்றைய பங்குச் சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 30 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.92 ஆக நிலைபெற்றது.
கோப்புப் படம்
மும்பை: உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தைகளில் ஏற்பட்ட பெரும் விற்பனையால், ஐந்து நாள் ஏற்றத்திற்குப் பிறகு, இன்றைய சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 30 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.92 ஆக நிலைபெற்றது.
கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு மற்றும் டாலரின் மதிப்பு வீழ்ச்சி ஆகியவை இந்திய ரூபாயின் மதிப்புக்கு சாதகமாக அமையவில்லை. உலகப் பங்குச் சந்தையில் ஏற்பட்ட கடும் சரிவால், அந்நியச் செலாவணி சந்தையில் இந்திய ரூபாய் பெரும் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்தித்ததாக வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 92.47 ஆக தொடங்கி ரூ. 92.41 ஆக உயர்ந்ததும், பிறகு குறைந்தபட்சமாக ரூ. 93.11 ஐ தொட்டது. வர்த்தக முடிவில், முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 30 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.92 ஆக வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று, தொடர்ந்து 5 வது அமர்வாக ரூபாய் வலுப்பெற்று, டாலருக்கு நிகரான 70 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 92.62 ஆக இருந்தது. ரூபாய் மதிப்பு ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதிக்கு பிறகு முதல் முறையாக ரூ. 93 என்ற நிலையை மீண்டும் கடந்தது.
Summary
The rupee lost 30 paise to settle at 92.92 against the US dollar on Monday.
இந்திய பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 1,484 புள்ளிகள் சரிவு, நிஃப்டி 25,350 க்கு கீழ் வர்த்தகம்!!
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