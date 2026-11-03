The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தமிழ்நாட்டில் 24 மணி நேரமும் சினிமா! தினசரி 6 காட்சிகளுக்கு அரசு அனுமதி!பங்குச் சந்தை 4வது நாளாக ஏற்றம்! சென்செக்ஸ் 1,225 புள்ளிகள் உயர்வு; 23,811 ஐ கடந்த நிஃப்டி!!கருமத்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் முதல்வர் திடீர் ஆய்வு!தீபாவளி: சுங்கச் சாவடி கட்டணத்தை ரத்து செய்க - திருமாவளவன்தீபாவளி: முதியோர் ஓய்வூதியப் பயனாளிகளுக்கு இன்று முதல் இலவச வேட்டி, சேலை!ரம்பத்தால் மாணவியை தாக்கிய விவகாரம்: போலீஸ் என்கவுட்டரில் குற்றவாளியின் கால் அகற்றம்!பெருந்துறையில் ரூ. 3,000 கோடி நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிய முதல்வர் விஜய்!தமிழ்நாடு ஆளுநருடன் டிடிவி தினகரன் சந்திப்பு!நேபாள ஹெலிகாப்டர் விபத்து! சென்னையைச் சேர்ந்தவர் பலி!சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு: சி. விஜயபாஸ்கருக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன்!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 94.71ஆக நிறைவு!

இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து 94.71 ஆக நிலைபெற்றது.

Updated On :

மும்பை: உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தையில் ஏற்பட்ட அதீத உயர்வை தொடர்ந்து வெளிநாட்டு நிதி வரவால், இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து 94.71 ஆக நிலைபெற்றது.

இருப்பினும், அரசியல் நிச்சயமற்ற தன்மைகள் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை மீண்டும் உயர்ந்ததால், ரூபாயின் மதிப்பு மேலும் உயர்வது கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.68 ஆக வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, பிறகான வர்த்தகத்தில் ரூ. 94.60 என்ற நிலையை எட்டிய நிலையில், இறுதியில் ரூ. 94.71 ஆக முடிவடைந்தது. இது அதன் முந்தைய நாள் முடிவை விட 13 காசுகள் உயர்வாகும்.

இதற்கு முந்தை நாள் திங்கள்கிழமை அன்று ரூபாயின் மதிப்பு 8 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.84 என்ற நிலையில் முடிவடைந்த நிலையில், அதற்கு முந்தைய வர்த்தக நாளான வெள்ளிக்கிழமை அன்று ரூபாயின் மதிப்பு 50 காசுகள் உயர்ந்திருந்தது.

Summary

The rupee settled 13 paise higher at 94.71 against the US dollar on Tuesday.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 33 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 94.93 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 33 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 94.93 ஆக நிறைவு!

6 வார உச்சத்தில் இந்திய ரூபாய்!

6 வார உச்சத்தில் இந்திய ரூபாய்!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 96 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.75 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 96 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.75 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.72 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.72 ஆக நிறைவு!

விடியோக்கள்

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK