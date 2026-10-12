டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 96 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.75 ஆக நிறைவு!
இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில் டாலருக்கு நிகராக ரூ. 95.75 என்ற அளவில் நிறைவு பெற்றது.
மும்பை: ரூபாய் மதிப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, வார இறுதியில் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்ததையடுத்து, ரூபாய் மதிப்பு 96 காசுகள் உயர்ந்து. இது ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலாக இல்லாத அளவுக்கு ஒரே நாளில் உச்சத்தை பதிவுசெய்தது, டாலருக்கு நிகராக இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.75 என்ற அளவில் நிறைவடைந்தது.
ஸ்பாட் சந்தையில் டாலருக்கான தேவையைக் குறைத்து, அந்நியச் செலாவணி நிலையைக் கட்டுப்படுத்தியதன் மூலம், குறுகிய நிலையில் ரூபாயின் மதிப்பு உயர்ந்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர். இருப்பினும், இந்த மீட்சியானது கச்சா எண்ணெய் விலை பொறுத்தே அமையும் என்றனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.61 என்ற அளவில் தொடங்கி, அதிகபட்சமாக ரூ. 95.57 ஆகவும் குறைந்தபட்சமாக ரூ. 95.96 என்ற அளவை எட்டியது. வர்த்தக முடிவில், ரூபாய் மதிப்பு அதன் முந்தைய நாள் முடிவை விட 96 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.75 ஆக நிலைபெற்றது. இதுபோன்ற ஒரு செங்குத்தான ஒற்றை நாள் ஏற்றம் கடந்த ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதியன்று பதிவானது.
வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 17 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 96.71 ஆக இருந்தது.
Summary
The rupee appreciated 96 paise, its steepest single-day gain in more than six months, to close at 95.75.
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