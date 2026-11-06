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டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 52 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.89 ஆக நிறைவு!உலகளாவிய பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சிக்கு மத்தியிலும் சென்செக்ஸ் 1,718 புள்ளிகள் உயர்வு; 25,000 புள்ளிகளை கடந்த நிஃப்டி!!பாட்டியாலா அருகே எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் தீ விபத்து: பதற்றமடைந்த பயணிகள்! பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! நூல்கள் வாங்க ஒப்புதல் அளித்தது யார்? எந்த கணக்கில் பணம் தரப்பட்டது?பெரியார் அறிவு நூலகத்திற்கு உரிமை கொண்டாடிய திமுக, ஊழலுக்கும் பொறுப்பேற்பார்களா? தமிழிசை கேள்வி பரிந்துரைத்ததுடன் சரி, நூல்கள் வாங்கப்பட்டதா என்பதுகூட பரிந்துரைக் குழு உறுப்பினர்களுக்குத் தெரியாது! ச. தமிழ்ச்செல்வன் தகவல்!பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! போலி நூல்களை வீதியில் கொட்டி எரிக்க வேண்டும்! கமல் ஆவேசம்மேகமலை வழக்கு! ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் தலைமையில் குழு!அன்பில் மகேஸின் நீதிமன்றக் காவல் நவ. 18 வரை நீட்டிப்பு!பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் வாங்கியதில் ஊழல்! விசாரணை தொடக்கம்!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 52 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.89 ஆக நிறைவு!

இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 52 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.93.89 ஆக நிலைபெற்றது.

இந்திய ரூபாய் | கோப்புப் படம்

Updated On :

மும்பை: டாலரின் மதிப்பு சரிவு, கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சி மற்றும் இறக்குமதி செலவு குறித்த அச்சம் தணிந்ததால், இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 52 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.93.89 ஆக நிலைபெற்றது.

உள்நாட்டு சந்தையில் ஏற்பட்ட எழுச்சி மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனங்களின் செலவினங்களில் ஏற்பட்ட மந்தநிலை ரூபாய் மதிப்புக்கு ஆதரவளித்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.50 ஆக தொடங்கி, பிறகான வர்த்தகத்தில் அதிகபட்சமாக ரூ. 93.82 ஆகுவும் குறைந்தபட்சமாக ரூ. 94.50 ஐ எட்டியது. வர்த்தக முடிவில் அதன் முந்தைய நாள் முடிவை விட 52 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.89 ஆக நிறைவு செய்தது.

நேற்று (வியாழக்கிழமை) டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 5 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 94.41 ஆக நிலைபெற்றது.

Summary

The rupee surged 52 paise to close at 93.89 against the US dollar on Friday.

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