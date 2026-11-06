டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 52 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.89 ஆக நிறைவு!
இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 52 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.93.89 ஆக நிலைபெற்றது.
இந்திய ரூபாய் | கோப்புப் படம்
மும்பை: டாலரின் மதிப்பு சரிவு, கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சி மற்றும் இறக்குமதி செலவு குறித்த அச்சம் தணிந்ததால், இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 52 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.93.89 ஆக நிலைபெற்றது.
உள்நாட்டு சந்தையில் ஏற்பட்ட எழுச்சி மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனங்களின் செலவினங்களில் ஏற்பட்ட மந்தநிலை ரூபாய் மதிப்புக்கு ஆதரவளித்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.50 ஆக தொடங்கி, பிறகான வர்த்தகத்தில் அதிகபட்சமாக ரூ. 93.82 ஆகுவும் குறைந்தபட்சமாக ரூ. 94.50 ஐ எட்டியது. வர்த்தக முடிவில் அதன் முந்தைய நாள் முடிவை விட 52 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.89 ஆக நிறைவு செய்தது.
நேற்று (வியாழக்கிழமை) டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 5 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 94.41 ஆக நிலைபெற்றது.
Summary
The rupee surged 52 paise to close at 93.89 against the US dollar on Friday.
உலகளாவிய பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சிக்கு மத்தியிலும் சென்செக்ஸ் 1,718 புள்ளிகள் உயர்வு; 25,000 புள்ளிகளை கடந்த நிஃப்டி!!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.