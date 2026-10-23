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டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 12 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.93ஆக நிறைவு!

அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 12 காசுகள் குறைந்து ரூ. 94.93 ஆக நிறைவு.

கோப்புப் படம்

Updated On :

மும்பை: உயர்ந்து வரும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தையில் தொடரும் மந்தமான போக்கு உள்ளிட்டவையால், அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 12 காசுகள் குறைந்து ரூ. 94.93 ஆக நிறைவடைந்தது.

உலகளாவிய டாலரின் வலிமை மற்றும் கச்சா எண்ணெய் பேரல் ஒன்றுக்கு 114 அமெரிக்க டாலர் என்ற அளவுக்கு சென்றதால், ரூபாய் மதிப்பு எதிர்மறைப் போக்கில் வர்த்தகமானதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

யேமன் ஹூதிகளுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் இடையே மீண்டும் ஏற்பட்டுள்ள பதற்றம் கச்சா எண்ணெயின் விலையை தொடர்ந்து பாதிக்கக்கூடும் என்றும், அமெரிக்க டாலர் குறியீடு மீண்டுள்ளதாகவும், அதே நேரத்தில் 10 ஆண்டு கால அமெரிக்க கருவூலப் பத்திரங்களின் வருவாய் 5 சதவீதத்திற்கும் கீழே சரிந்துள்ளதாகவும் வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.78 என்ற அளவில் தொடங்கி, பிறகான வர்த்தகத்தில் சரிந்து, ரூ. 94.98 என்ற குறைந்தபட்ச அளவை எட்டியது. வர்த்தகத்தின் இறுதியில் இது ரூ. 94.93 ஆக நிலைபெற்றது. இது நேற்றை வர்த்தக நாளின் முடிவை விட 12 காசுகள் சரிவாகும்.

நேற்றை வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகராக ரூபாய் மதிப்பு 43 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.81 ஆக இருந்தது.

Summary

The rupee depreciated and fell 12 paise to close at 94.93 against the US dollar on Friday.

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