டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 8 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.43 ஆக நிறைவு!
இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 8 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.43 ஆக நிலைபெற்றது.
கோப்புப் படம்
மும்பை: அந்நிய முதலீடு வெளியேற்றம் மற்றும் அமெரிக்கா-ஈரான் ஒப்பந்தம் குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மை உள்ளிட்டவையால், இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 8 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.43 ஆக நிலைபெற்றது.
இருப்பினும், சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட சரிவு மற்றும் டாலரின் மதிப்பு பலவீனமடைந்ததால், ரூபாயின் வீழ்ச்சி சற்றே கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 96.29 என்ற அளவில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கியது. வர்த்தகத்தின் போது ரூ. 96.29 முதல் ரூ. 96.45 வரையிலான வரம்பில் இருந்த ரூபாயின் மதிப்பு, வர்த்தக முடிவில், அதன் முந்தைய நாள் முடிவை விட 8 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.43 ஆக நிலைபெற்றது.
நேற்று (திங்கள்கிழமை) டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 5 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.30 ஆக முடிவடைந்தது.
Summary
The rupee declined 8 paise to settle at 96.43 against US dollar on Tuesday.
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