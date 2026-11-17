டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 43 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.51 ஆக நிறைவு!
இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 43 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.51 ஆக நிலைபெற்றது.
இந்திய ரூபாய் | கோப்புப் படம்
மும்பை: கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு, உள்நாட்டு பங்குச் சந்தையின் தொடர் எழுச்சி மற்றும் வெளிநாட்டு நிதி வரவு ஆகியவற்றால், இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 43 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.51 ஆக நிலைபெற்றது. இருப்பினும் வலுவான நிலையில் உள்ள டாலர் மற்றும் அமெரிக்கப் பத்திர வருவாய் உயர்வால் ரூபாய் மதிப்பை கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வெளிநாட்டு நிதி வரவுகள் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு ஆகியவை இந்திய ரூபாய்க்கு ஆதரவளிப்பதாகவும், அதே நேரத்தில் வலுவான டாலர் மற்றும் அதிகரித்து வரும் அமெரிக்க வருவாய் உள்ளிட்டவை முக்கிய சவால்களாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 93.72 ஆக தொடங்கி பிறகான வர்த்தகத்தில் அதிகபட்சமாக ரூ. 93.40 ஆகவும் குறைந்தபட்சமாக ரூ. 93.73 ஆகவும் இருந்தது. வர்த்தக முடிவில் அதன் முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 43 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.51 ஆக நிலைபெற்றது.
நேற்றைய வர்த்தகத்தில் டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 25 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.94 ஆக இருந்தது.
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