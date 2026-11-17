முதல்வருக்கு அரோகரா; ஆட்சிக்கு முன்பும் பின்பும் ரீல்ஸ்: இபிஎஸ் கண்டனம்
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹார விழாவில் முதல்வருக்கு அரோகரா என்று கூறிய நிகழ்வுக்கு இபிஎஸ் கண்டனம் தெரிவித்திருப்பது குறித்து...
எடப்பாடி பழனிசாமி - கோப்புப் படம்
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹார விழாவில் முதல்வருக்கு அரோகரா என்று கூறப்பட்ட நிகழ்வுக்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 17) கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பும் 'ரீல்ஸ்'; தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போதும் 'ரீல்ஸ்'; ஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் 'ரீல்ஸ்'; என்று தலைவன் எவ்வழியோ, தொண்டன் அவ்வழி என்பதுபோல், தவெக தலைவர் விஜய்யின் வழியில் தவெக தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்கள் என்று அனைவருமே 'ரீல்ஸ்' மோகத்தில் ஆழ்ந்து, மக்களின் அடிப்படை பிரச்னைகளை திசை திருப்பும் ஒரு மோசமான ஆட்சியை தவெக கூட்டணி அரசு வழங்கிக்கொண்டிருக்கிறது.
பொதுவாக காவல்நிலையம் என்பது சட்டத்தை பாதுகாக்குமிடம். அமைச்சர்கள் யாரும் காவல் நிலையங்களுக்கு நேரில் செய்து ஆய்வு செய்வதில்லை. ஆனால் தவெக அரசின் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் முதல்வர் துறையின்கீழ் வரும் தக்கோலம், அரக்கோணம் காவல் நிலையங்களை நள்ளிரவில் ஆய்வு செய்ததுடன், பணியில் இருந்த பெண் காவலரை அழைத்து அவர்களது மொபைல் போனையும் ஆய்வு செய்ததாக 'ரீல்ஸ்' எடுத்து அதை சமூக வலைதளங்களில் வெளிட்டுள்ளார்.
தவெக அமைச்சர் நள்ளிரவில் காவல் நிலையத்திற்கு ஆய்வுக்குச் சென்றாரா? அல்லது, யாரேனும் விசாரணை கைதியை சந்திக்கச் சென்றாரா? என்றும், காவல் நிலையத்திலுள்ள பெண் காவலர்களின் கைப்பேசியை எந்த நோக்கத்தில் ஆய்வு செய்தார்? என்றும் பொதுமக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
'ரீல்ஸ் மோகத்தில்' அமைச்சர்கள் காவல் நிலையங்களில் ஆய்வு செய்வது தவறான முன்னுதாரத்தை ஏற்படுத்தும் செயலாகும். அதேபோல் நேற்று திருச்செந்தூரில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் விரதமிருந்து பயபக்தியுடன் கலந்துகொண்ட முருக பெருமானின் சூர சம்ஹார நிகழ்ச்சியில், முதல்வருக்கு 'அரோகரா', இந்துசமய அறநிலையத்துறை அமைச்சருக்கு 'அரோகரா' என்று தமிழ் கடவுள் முருகப் பெருமானுடன் முதல்வரையும், அமைச்சரையும், ஒப்பிட்டு பாடிய வேல்முருகன் மற்றும் புஷ்பவனம் குப்புசாமி போன்றவர்கள் பக்திமேடையை, அவர்களுக்கு பதவியளித்த கட்சித் தலைவரை துதிபாடும் மேடையாக மாற்றியதற்கு எனது கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஆகம விதிகளுக்கு மாறாக நடந்து கொண்டவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்துகிறேன். தவெக-வினர் பக்தி மேடைகளை 'ரீல்ஸ்' மோகத்திற்காகவும், சுய விளம்பரத்திற்காகவும் பயன்படுத்துவது கண்டிக்கத்தக்கது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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Summary
AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswami condemned an incident at the Tiruchendur Soorasamharam festival, where the chant 'Arohara'typically reserved for the deity was directed at the Chief Minister.
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