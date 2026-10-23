கேரளத்தின் புதிய ஆளுநராக ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூர் பதவியேற்பு!
கேரளத்தின் புதிய ஆளுநராக ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூர் பதவியேற்றுக்கொண்டது குறித்து...
கேரளத்தின் புதிய ஆளுநராக ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூர் பதவியேற்பு... - ENS
கேரளத்தின் 24 ஆவது ஆளுநராக ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூர் இன்று (அக். 23) பதவியேற்றுக்கொண்டார்.
தமிழகம், கர்நாடகம், கேரளம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் புதிய ஆளுநர்களை நியமித்து கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து, கேரளத்தின் ஆளுநராகப் பதவி வகித்து வந்த ராஜேந்திர ஆர்லேகர் தமிழகத்தின் முழு நேர ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், கேரளத்தின் 24 ஆவது ஆளுநராக ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூருக்கு, கேரள உயர் நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சௌமென் சென் இன்று பதவிப்பிரமாணம் செய்துவைத்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், கேரள முதல்வர் வி.டி. சதீசன், கேரளத்தின் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள், சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பினராயி விஜயன் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பாஜக மூத்த தலைவரான ஓம் பிரகாஷ் மாத்தூர், சிக்கிம் மாநிலத்தின் ஆளுநராகப் பதவி வகித்து வந்தார். ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பில் செயல்பட்டு வந்த அவர் பாஜகவின் குஜராத் மாநிலத்தின் பொறுப்பு பொதுச்செயலராகவும் பதவி வகித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Om Prakash Mathur took oath as the 24th Governor of Kerala today (Oct. 23).
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