The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தேர்தல் ஆணைய அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்: தவெக, திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் வெளிநடப்பு!வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது!தங்கம் விலை தொடர்ந்து 5-ஆவது நாளாக சரிவு!அடுத்த 2 மணிநேரத்துக்கு சென்னை உள்பட 24 மாவட்டங்களில் மழை!திருவண்ணாமலையில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறைவிழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறைவிலங்குகளிலிருந்து பரவும் ‘ஷமோண்டா’ தீநுண்மி: பிரான்ஸில் முதல் மனித பாதிப்புவார இறுதி, முகூா்த்த தினம்: 2,725 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்சென்னையில் ஆவின் பால் விநியோகத்தில் பாதிப்பில்லை: ஆவின் நிா்வாகம்தலைமைத் தோ்தல் ஆணையருக்கு எதிரான எந்தவொரு பதவிநீக்க தீா்மானமும் விதிகளின்படி பரிசீலிக்கப்படும்: ஓம் பிா்லாஇன்று சென்னைக்கு ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைசுதந்திர நாளில் தீபமேற்ற பிரதமர் மோடிக்கு இஸ்ரேல் அழைப்பு!நாம் தமிழர் வேட்பாளர் கார்த்திகா உள்பட 9 பேருக்கு ஜாமீன்!சமூகநீதித் துறை விடுதிகளில் மாணவர்களின் உணவுக் கட்டணம் உயர்வு!பேட்மிண்டனில் வெண்கலம் வென்ற மனிஷாவுக்கு ரூ. 30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை!

கச்சா சர்க்கரையை வரியின்றி இறக்குமதி செய்வதற்கான காலக்கெடு டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிப்பு

கச்சா சர்க்கரையை வரியின்றி இறக்குமதி செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிப்பு குறித்து...

Government Extends Duty-Free Raw Sugar Import Deadline to Dec.31

கச்சா சர்க்கரையை வரியின்றி இறக்குமதி செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :

புதுதில்லி: கச்சா சர்க்கரையை வரியின்றி இறக்குமதி செய்வதற்கான காலக்கெடுவை டிசம்பர் 31 வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது.

நாட்டில் கடந்த சில மாதங்களாக சர்க்கரை மற்றும் அரசி விலை அதிகரித்துள்ளதால் ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், பண்டிகைக் கால விநியோகத்தை சீராக்கும் நடவடிக்கையாக, கட்டண விகித ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பத்து லட்சம் மெட்ரிக் டன் கச்சா சர்க்கரையை வரியின்றி இறக்குமதி செய்வதற்கான காலக்கெடுவை டிசம்பர் 31 வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது.

பண்டிகைக் காலத்தில் உள்நாட்டு சர்க்கரை விநியோகத்தை அதிகரிப்பதற்காக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, இந்த ஆண்டு கச்சா சர்க்கரை இறக்குமதி செய்வதற்கான காலக்கெடு டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, இந்த மாதம் 31 ஆம் தேதி வரை பத்து லட்சம் மெட்ரிக் டன் கச்சா சர்க்கரையை வரியின்றி இறக்குமதி செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி அளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

வெளிநாடுகளில் கச்சா சர்க்கரை கொள்முதல் விலை சமநிலையில் இல்லாத காரணத்தால் இறக்குமதி மந்தமாகவே உள்தாக தொழில்துறை வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சர்வதேச அளவில் சர்க்கரை விலை குறைந்து, இறக்குமதி சாத்தியமாகும் சூழ்நிலை உருவாகும் நிலையில் இந்த கால நீட்டிப்பு பயன் தரும் என கூறப்படுகிறது.

The Government has extended the duty-free import deadline for one million tonnes of raw sugar under the Tariff Rate Quota to 31st December.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பல்ஸ்வா குப்பைக் கிடங்கை அகற்ற காலக்கெடு 6-வது முறையாக 2027 பிப்ரவரி வரை நீட்டிப்பு

பல்ஸ்வா குப்பைக் கிடங்கை அகற்ற காலக்கெடு 6-வது முறையாக 2027 பிப்ரவரி வரை நீட்டிப்பு

41 நாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சா்

41 நாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சா்

ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: 5 மாதங்களில் இல்லாத வகையில் குறைவு

ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: 5 மாதங்களில் இல்லாத வகையில் குறைவு

நாள்தோறும் 18 லட்சம் பீப்பாய் ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி

நாள்தோறும் 18 லட்சம் பீப்பாய் ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி

விடியோக்கள்

மழைக்கால நோய்கள்! அமைச்சர் அருண்ராஜ் வேண்டுகோள்! | TVK | TN Minister | CM Vijay

மழைக்கால நோய்கள்! அமைச்சர் அருண்ராஜ் வேண்டுகோள்! | TVK | TN Minister | CM Vijay

418 Movie Review | Kirtan Nadagouda | Chaithra J Achar | Dinamani Talkies | Mythri Movie Makers

418 Movie Review | Kirtan Nadagouda | Chaithra J Achar | Dinamani Talkies | Mythri Movie Makers