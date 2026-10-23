கச்சா சர்க்கரையை வரியின்றி இறக்குமதி செய்வதற்கான காலக்கெடு டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிப்பு
கச்சா சர்க்கரையை வரியின்றி இறக்குமதி செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிப்பு குறித்து...
கச்சா சர்க்கரையை வரியின்றி இறக்குமதி செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிப்பு - கோப்புப்படம்
புதுதில்லி: கச்சா சர்க்கரையை வரியின்றி இறக்குமதி செய்வதற்கான காலக்கெடுவை டிசம்பர் 31 வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது.
நாட்டில் கடந்த சில மாதங்களாக சர்க்கரை மற்றும் அரசி விலை அதிகரித்துள்ளதால் ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், பண்டிகைக் கால விநியோகத்தை சீராக்கும் நடவடிக்கையாக, கட்டண விகித ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பத்து லட்சம் மெட்ரிக் டன் கச்சா சர்க்கரையை வரியின்றி இறக்குமதி செய்வதற்கான காலக்கெடுவை டிசம்பர் 31 வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது.
பண்டிகைக் காலத்தில் உள்நாட்டு சர்க்கரை விநியோகத்தை அதிகரிப்பதற்காக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, இந்த ஆண்டு கச்சா சர்க்கரை இறக்குமதி செய்வதற்கான காலக்கெடு டிசம்பர் 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, இந்த மாதம் 31 ஆம் தேதி வரை பத்து லட்சம் மெட்ரிக் டன் கச்சா சர்க்கரையை வரியின்றி இறக்குமதி செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி அளித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
வெளிநாடுகளில் கச்சா சர்க்கரை கொள்முதல் விலை சமநிலையில் இல்லாத காரணத்தால் இறக்குமதி மந்தமாகவே உள்தாக தொழில்துறை வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சர்வதேச அளவில் சர்க்கரை விலை குறைந்து, இறக்குமதி சாத்தியமாகும் சூழ்நிலை உருவாகும் நிலையில் இந்த கால நீட்டிப்பு பயன் தரும் என கூறப்படுகிறது.
The Government has extended the duty-free import deadline for one million tonnes of raw sugar under the Tariff Rate Quota to 31st December.
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