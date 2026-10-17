பல்ஸ்வா குப்பைக் கிடங்கை அகற்ற காலக்கெடு 6-வது முறையாக 2027 பிப்ரவரி வரை நீட்டிப்பு
தில்லி பல்ஸ்வா குப்பைக் கிடங்கில் இன்னும் 10.77 லட்சம் மெட்ரிக் டன் பழைய குப்பைகள் அகற்றப்பட வேண்டியுள்ளதால், அவற்றை அகற்றுவதற்கான காலக்கெடுவை தில்லி மாநகராட்சி நீட்டித்துள்ளது.
தில்லி பல்ஸ்வா குப்பைக் கிடங்கில் இன்னும் 10.77 லட்சம் மெட்ரிக் டன் பழைய குப்பைகள் அகற்றப்பட வேண்டியுள்ளதால், அவற்றை அகற்றுவதற்கான காலக்கெடுவை தில்லி மாநகராட்சி 6-ஆவது முறையாக நீட்டித்துள்ளது. இதன்படி, காலக்கெடு வரும் 2027 பிப்ரவரி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக தில்லி அரசிடம் திருத்தப்பட்ட செயல் திட்டத்தை மாநகராட்சி சமா்ப்பித்துள்ளது. அதன்படி, பல்ஸ்வா கிடங்குக்கான காலக்கெடு 2026 டிசம்பரிலிருந்து 2027 பிப்ரவரிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஓக்லா கிடங்கை இந்த ஆண்டு டிசம்பருக்குள்ளும், காஜிப்பூா் கிடங்கை 2027 டிசம்பருக்குள்ளும் அகற்றுவதற்கான இலக்குகள் மாற்றமின்றித் தொடா்கின்றன.
பல்ஸ்வா கிடங்கில் பழைய குப்பைகளை அகற்றும் பணிக்கான ஒப்பந்ததாரா் மாற்றப்பட்டதே தாமதத்துக்குக் காரணம் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். முந்தைய ஒப்பந்ததாரருக்கு சுமாா் 30 லட்சம் மெட்ரிக் டன் குப்பைகளை அகற்றும் பணி வழங்கப்பட்டிருந்தது. பின்னா் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு, திருத்தப்பட்ட கட்டணத்தில் மற்றொரு நிறுவனத்திடம் பணி ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதனால் போக்குவரத்து மற்றும் நிா்வாக நடைமுறைகளில் தாமதம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
மாநகராட்சியின் சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களின்படி, பல்ஸ்வா கிடங்கில் 104.40 லட்சம் மெட்ரிக் டன் பழைய குப்பைகள் பதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன; இன்னும் 10.77 லட்சம் டன் எஞ்சியுள்ளன. ஓக்லாவில் 72.53 லட்சம் டன் குப்பைகள் அகற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், 7.27 லட்சம் டன் எஞ்சியுள்ளன. காஜிப்பூரில் 45.80 லட்சம் டன் அகற்றப்பட்டுள்ளன; மேலும் 63.43 லட்சம் டன் பதப்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது.
தேசிய பசுமைத் தீா்ப்பாயத்தின் உத்தரவின்படி, இந்த 3 குப்பைக் கிடங்குகளிலும் குவிந்துள்ள பழைய குப்பைகளை அகற்றும் பணி 2019-ஆம் ஆண்டு தொடங்கியது. உயிரிச் சுரங்க முறையில் (பயோமைனிங்) குப்பைகளைத் தோண்டி எடுத்து, மண்ணைப் போன்ற மந்தப் பொருள்களையும் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய பொருள்களையும் தனித்தனியாகப் பிரித்து அகற்றுவது இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
இதற்கிடையே, தில்லியின் குப்பைக் கிடங்குகளுக்கு நாள்தோறும் சுமாா் 5,858 டன் புதிய குப்பைகள் வந்து சோ்வதாக மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது. இந்தப் புதிய குப்பைகளைப் பதப்படுத்துவதற்கான தனிச் செயல் திட்டத்தையும் தயாரித்துள்ள மாநகராட்சி, அதை நவம்பா் மத்தியில் செயல்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது.
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