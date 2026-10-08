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தோனி ரசிகராக நடிக்கும் ஜிவி பிரகாஷ்!

ஜிவி பிரகாஷின் புதிய திரைப்படம்...

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இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் தன் புதிய திரைப்படத்தில் தோனி ரசிகராக நடித்து வருகிறார்.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவர் ஜிவி பிரகாஷ். 100 திரைப்படங்களுக்கு மேல் இசையமைத்துள்ள ஜிவி தென்னிந்திய சினிமாவில் முக்கிய இசையமைப்பாளராக உருவெடுத்துள்ளார்.

சமீப காலங்களில், தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு சினிமாவிலும் நிறைய திரைப்படங்களுக்குப் பணியாற்றி வரும் ஜிவி பிரகாஷ் அடுத்தடுத்து புதிய படங்களில் ஒப்பந்தமாகி வருகிறார்.

அதேநேரம், அவர் தொடர்ந்து கதாநாயகனாகவும் படங்களில் நடித்து வருகிறார். இந்தாண்டு தொடக்கம் முதலே நடிப்பு, இசை என தொடர் வெற்றிகளை ஜிவி பிரகாஷ் குவித்து வருகிறார்.

இந்தாண்டில் மட்டும் அவர் 10 படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ள நிலையில், அதில் குறிப்பாக யூத், விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ், இருமுடி, மண்டாடி போன்ற படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளன.

இந்த நிலையில், ஜோ திரைப்படத்தை இயக்கிய ஹரிஹரன் ராம் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்தில் ஜிவி பிரகாஷ் கிரிக்கெட் வீரராகவும் தோனியின் ரசிகராகவும் நடித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இப்படத்தின் பெயரில் மகி என்கிற வார்த்டை இடம்பெற உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. மகேந்திர சிங் தோனியை ரசிகர்கள் செல்லமாக மகி என அழைப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Music composer GV Prakash is playing the role of a Dhoni fan in his new movie.

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