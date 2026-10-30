பாக்கெட் நாவல் படத்துக்கு இசையமைக்கும் ஜிவி பிரகாஷ்..! அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு!
தியாகராஜன் குமாரராஜாவின் பாக்கெட் நாவல் படத்திற்கான இசையமைப்பாளர் குறித்து...
பாக்கெட் நாவல் போஸ்டர், ஜிவி பிரகாஷ் - படங்கள்: எக்ஸ் / டைலர்டர்டன், ஜிவி பிரகாஷ்
இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள பாக்கெட் நாவல் படத்துக்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைப்பார் என அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் விஜய்சேதுபதி நாயகனாக நடித்துள்ள இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. ஏற்கெனவே, சூப்பர் டீலக்ஸ் படத்திற்கு தேசிய விருது பெற்ற இந்தக் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ளதால், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் மாளவிகா மோகனன், ராஜ் பி ஷெட்டி, கிஷோர் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். படம் விரைவில் வெளியாகுமென தேதி குறிப்பிடாமல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக இளையராஜா இசையில் உருவாக இருந்தது. கருத்து வேறுபாட்டால் பிரிந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது, ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே உருவாகி வரும் பாக்கெட் நாவல் படம் ஜப்பானிய மொழியிலும் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஏற்கெனவே, இணையத் தொடர் ஒன்றில் தியாகராஜா குமாரராஜாவின் படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Itâs official !! @gvprakash is onboard for Thiagarajan Kumararajaâs #PocketNovel .#ThiagarajanKumararaja @VijaySethuOffl @MalavikaM_ @RajbShettyOMK #ActorKishore @dhilipaction @tylerdurdenand1 #NiravShah @andrewxvasanth @Emadhi161 @just_cut_it @YugabhaarathiYb @artdir_raja pic.twitter.com/Q82VSsDPwh— Tyler Durden And Kino Fist (@tylerdurdenand1) October 30, 2026
Summary
GV Prakash to compose music for the film 'Pocket Novel'..! Official announcement!
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