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ஜிவி பிரகாஷின் இம்மோர்டல்: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

இம்மோர்டல் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

immortal

கயாது லோஹர் - ஜிவி பிரகாஷ் - படம்: எக்ஸ்

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ஜிவி பிரகாஷ் குமாரின் இம்மோர்டல் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏகே பிலிம் பேக்டரி தயாரிப்பில் சக்தி பிலிம் பேக்டரி வெளியிட்ட இம்மோர்டல் திரைப்படத்தை இயக்குநர் மாரியப்பன் சின்னா இயக்கியிருந்தார்.

இந்தப் படம், கடந்த செப். 4 ஆம் தேதி வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றிருந்தது. இந்தப் படத்திற்கு சாம் சி எஸ் இசையமைத்துள்ளார்.

கதாநாயகனாக நடிகரும், இசையமைப்பாளருமான ஜிவி பிரகாஷ் குமார், மகி எனும் கதாப்பாத்திரத்திலும், கயாது லோகர் சிந்து எனும் கதாப்பாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர்.

மேலும் இந்தப் படத்தில் லொள்ளுசபா மாறன், கார்த்திக், குமார் நடராஜன், ஆதித்யா கதிர் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

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வாலிப மயக்கத்தில் அழகுக்கு ஆசைப்பட்டு ஆபத்தில் சிக்கிக் கொண்ட கதாநாயகன் அதிலிருந்து மீண்டு வந்தாரா? இல்லையா? என்பதே இம்மார்டல் திரைப்படத்தின் கதையாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இம்மோர்டல் திரைப்படம் அக். 30 ஆம் தேதி சோனி லைவ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

The OTT release date of GV Prakash Kumar's Immortal has been officially announced.

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