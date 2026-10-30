பத்ரிநாத்தில் இருந்து பக்தர்களுடன் திரும்பிய ஹெலிகாப்டர் விபத்து!
பத்ரிநாத்தில் இருந்து திரும்பிய ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானது பற்றி...
கோப்புப்படம் - Express
உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் பத்ரிநாத்திலிருந்து பக்தர்களுடன் புறப்பட்ட ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் சிக்கி வெடித்துச் சிதறியது. இதில் பயணித்த விமானி உள்பட 6 பேர் பலியாகினர்.
பத்ரிநாத்திலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் பக்தர்களை ஏற்றுக் கொண்டு திரும்பிய டிரான்ஸ் பாரத் ஏவியேஷன் நிறுவனத்தின் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் சிக்கியது.
மோசமான வானிலை காரணமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஹெலிகாப்டர் ஜோஷிமத் அருகே மலைச்சரிவில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதாக முதல்கட்டத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த ஹெலிகாப்டரில் விமானி மற்றும் 5 பக்தர்கள் பயணித்துள்ள நிலையில், மீட்புப் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஹெலிகாப்டர் விழுந்த பகுதியில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், மீட்புப் பணிகளுக்கு இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்திய ராணுவத்திடம் உதவி கேட்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Helicopter returning from Badrinath meets with an accident!
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