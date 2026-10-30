The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இடைத்தேர்தலில் சீமானுக்கு ஆதரவா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்!பசும்பொன் தேவர் நினைவிடத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் மரியாதை!ரூ.100 கோடி ஊழல்: அன்பில் மகேஸ் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் குடியரசு துணைத் தலைவர் மரியாதை!முத்துராமலிங்கத் தேவரின் லட்சியப் பாதையில் தொடர்ந்து பயணிப்போம்! முதல்வர் விஜய்அதிரடியாகக் குறைந்த தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம் (அக். 30)சென்னையில் முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு முதல்வர் விஜய் மரியாதை!சொந்த புத்தியும் சொல் புத்தியும் இல்லாத சோப்ளாங்கி அரசு: மு.க.ஸ்டாலின்

இடைத்தேர்தலில் சீமானுக்கு ஆதரவா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்!

இடைத்தேர்தலில் சீமானுக்கு ஆதரவா? என்ற கேள்விக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பதில்

Is M.K. Stalin Support for Seeman in the by-election

சீமான் | மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்

Updated On :

இடைத்தேர்தலில் சீமானுக்கு ஆதரவா? என்ற கேள்விக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பதிலளித்துள்ளார்.

அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளார். மேலும் 5 தொகுதி இடைத்தேர்தலிலும் நாம் தமிழர் கட்சி போட்டியிடவுள்ளதாகவும் இந்த இடைத்தேர்தலில் மற்ற கட்சிகள் ஆதரவளித்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்றும் கூறியிருந்தார்.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குரு பூஜையையொட்டி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன் கிராமத்தில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

அப்போது செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஸ்டாலின், இடைத்தேர்தல் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்தார்.

இடைத்தேர்தலில் சீமானுக்கு ஆதரவா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த மு.க. ஸ்டாலின், "முதலில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கட்டும். அதன்பிறகு அதுபற்றி முடிவெடுப்போம்" என்று பதிலளித்துள்ளார்

தமிழகத்தில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளுக்கு சமீபத்தில் இடைத்தேர்தல் நடந்து முடிந்த நிலையில் மீதியுள்ள திருச்சி கிழக்கு, பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், விராலிமலை, கரூர் ஆகிய 5 தொகுதிகளுக்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் நாம் தமிழர் கட்சி போட்டியிடுவது உறுதியாகியுள்ளது.

Summary

Is M.K. Stalin Support for Seeman in the by-election

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

5 தொகுதி இடைத்தேர்தல்: திமுக நிர்வாகிகளுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை

5 தொகுதி இடைத்தேர்தல்: திமுக நிர்வாகிகளுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை

மு.க. ஸ்டாலின் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளிக்காமல் சென்ற அமைச்சர் செங்கோட்டையன்! | TVK

மு.க. ஸ்டாலின் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளிக்காமல் சென்ற அமைச்சர் செங்கோட்டையன்! | TVK

இடைத்தேர்தல்: ஒரே வரியில் சொல்வதென்றால்... மு.க. ஸ்டாலின்

இடைத்தேர்தல்: ஒரே வரியில் சொல்வதென்றால்... மு.க. ஸ்டாலின்

சினிமா கவர்ச்சியே மூலதனம்! - இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து மு.க. ஸ்டாலின் பதிவு!

சினிமா கவர்ச்சியே மூலதனம்! - இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து மு.க. ஸ்டாலின் பதிவு!

விடியோக்கள்

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER