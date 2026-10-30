முத்துராமலிங்கத் தேவரின் லட்சியப் பாதையில் தொடர்ந்து பயணிப்போம்! முதல்வர் விஜய்
முத்துராமலிங்கத் தேவருக்கு முதல்வர் விஜய் புகழஞ்சலி...
முத்துராமலிங்கத் தேவரின் சிலைக்கு முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மரியாதை - CMOTamilnadu
முத்துராமலிங்கத் தேவரின் லட்சியப் பாதையில் தொடர்ந்து பயணிப்போம் என்று முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வெள்ளிக்கிழமை பதிவிட்டுள்ளார்.
விடுதலை போராட்ட வீரர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119-ஆவது பிறந்தநாள் விழா மற்றும் 64-ஆவது குருபூஜை இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவரின் சிலைக்கு முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மாலை அணிவித்து, மலர் தூவி இன்று காலை மரியாதை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து எக்ஸ் பக்கத்தில் புகழஞ்சலி செலுத்தியுள்ள முதல்வர் விஜய் தெரிவித்திருப்பதாவது:
“தேசியத்தையும், தெய்வீகத்தையும் தனது இரு கண்களாகப் போற்றி வாழ்ந்த சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் பிறந்த நாள் மற்றும் குருபூஜை நாளில், அவரது நாட்டுப்பற்றையும், தியாகத்தையும், சமூகநீதிக்கான பங்களிப்பையும் போற்றி வணங்குகிறேன்.
வீரம் செறிந்த தனது பேச்சாற்றலால், நாட்டு மக்களிடையே சுதந்திரக் கனலை மூட்டிய தெய்வீகத் திருமகனார் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர், நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் கொள்கைகளைத் தீவிரமாகப் பரப்பி, இந்திய தேசிய இராணுவத்திற்கு ஆதரவைத் திரட்டி, நாட்டின் விடுதலைக்காகப் போராடினார்.
சாதி, மத எல்லைகளைக் கடந்து மனிதநேயத்தை மட்டுமே தனது மூச்சாகக் கொண்டு வாழ்ந்த பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் லட்சியப் பாதையில் தொடர்ந்து பயணிப்போம்!” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
Let us continue to journey along the path of the ideals set by Muthuramalinga Thevar! — Chief Minister Vijay
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