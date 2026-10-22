முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜை! பசும்பொன் செல்கிறாரா முதல்வர் விஜய்?
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜையில் முதல்வர் விஜய் கலந்துகொள்வது குறித்து...
பசும்பொன் செல்கிறாரா முதல்வர் விஜய்?
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் 119-ஆவது ஜெயந்தி மற்றும் 64-ஆவது குருபூஜையில் முதல்வர் விஜய் கலந்துகொள்ளவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
விடுதலை போராட்ட வீரர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119-ஆவது பிறந்தநாள் விழா மற்றும் 64-ஆவது குருபூஜை, வருகிற அக். 30 ஆம் தேதியில் பசும்பொன்னில் நடைபெறுகிறது. தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு ஆட்சியிலும் இந்த ஆட்சியில் முதல்வர்கள் மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துவர். தொடர்ந்து, ராமநாதபுரம் பசும்பொன்னில் உள்ள அவரது நினைவிடத்திலும் மரியாதை செலுத்துவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், இந்தாண்டில் முதல்வர் விஜய்யும் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் நினைவிடத்துக்குச் சென்று மரியாதை செலுத்தவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், பசும்பொன்னில் முதல்வர் விஜய் வந்திறங்கும் ஹெலிகாப்டர் இறங்குதளமும், இரும்புத் தடுப்பு வேலிகளும் அமைக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
Summary
CM Vijay to visit Pasumpon for Muthuramalinga Thevar Guru Pooja
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