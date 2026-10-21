வடகிழக்கு பருவமழை: முதல்வர் விஜய் அவசர ஆலோசனை!
வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை....
முதல்வர் விஜய் - கோப்புப்படம்
வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பாக தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய் இன்று (அக். 21) ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார்.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதையடுத்து தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட நகரங்களிலும் நேற்று விடிய விடிய மழை பெய்தது.
இதையடுத்து தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அனைத்து அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தியிருந்தார்.
இந்நிலையில் இன்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
மழை பாதிப்புகள், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
பால், குடிநீர் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருள்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய முதல்வர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Summary
Northeast Monsoon: Chief Minister Vijay meeting with ministers, officials
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