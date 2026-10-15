தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது பற்றி...
மழை - கோப்புப் படம்
தமிழ்நாடு, கேரளம், புதுவையில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களில் கடந்த ஒரு மாதமாக வாட்டி வதைத்த வெய்யிலால் மக்கள் செய்வதறியாது தவித்து வந்தனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் நேற்று மாலை பரவலாக மழை பெய்திருந்த நிலையில், இன்றும் பல இடங்களில் காலை முதலே வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்பட்டது.
இதனிடையே, முற்பகல் 11.30 மணிக்கு சென்னையில் அம்பத்தூர், அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை, மதுரவாயல், வளசரவாக்கம், வானகரம், நெற்குன்றம், போரூர், ஐயப்பன்தாங்கல் உள்ளிட்ட இடங்களில் சுமார் அரை மணிநேரம் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது.
இந்த நிலையில், தென்மேற்கு பருவமழை முழுமையாக விலகி, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகள், ராயலசீமா, கர்நாடகத்தின் தெற்கு உள்பகுதியில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இன்னும் சில நாள்களில் தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
The Northeast monsoon has begun in Tamil Nadu!
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