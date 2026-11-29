டாடி கூல் பாடல் வெளியீடு!
மெட்டாவின் 'ஹவுஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டாகிராம் 2026’ நிகழ்ச்சியில் பிரம்மாண்டமாக வெளியான ஷாருக்கான் – கரீனா கபூர் கான் 'டாடி கூல்' பாடல் வெளியானது.
மெட்டாவின் 'ஹவுஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டாகிராம் 2026’ நிகழ்ச்சியில் பிரம்மாண்டமாக வெளியான ஷாருக்கான் – கரீனா கபூர் கான் 'டாடி கூல்' பாடல் வெளியானது.
கிறிஸ்துமஸ் வெளியீடாக வெளியாகவுள்ள பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் 'கிங்' திரைப்படத்தின் புதிய பாடலான 'கூல் (கிங் வெர்ஷன்)' மூலம் நடன அரங்கையே அதிர வைத்துள்ளனர் ஷாருக்கான் மற்றும் கரீனா கபூர்.
இந்நிலையில், படத்தின் புதிய பாடலான 'டாடி கூல் (கிங் வெர்ஷன்)' ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இதில் ஷாருக்கானுடன் கரீனா கபூர் கான் இணைந்துள்ளார்.
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