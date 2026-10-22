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தங்கம் விலை அதிரடியாக சரிவு! இன்றைய நிலவரம் (அக். 22)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...

Today Gold and silver price in Chennai, Tamilnadu

தங்கம், வெள்ளி விலை - IANS

Updated On :

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (அக். 22, வியாழக்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 1,240 குறைந்தது.

தங்கம் விலை சென்ற வாரம் தொடக்கம் முதலே குறைந்த வண்ணம் உள்ளது. இந்த வாரம் திங்கள்கிழமை தங்கம் விலை மாற்றமின்றி விற்பனையான நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 640, புதன்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்தது.

இன்றைய தங்கம் விலை

தொடர்ந்து இன்றும் தங்கம் விலை அதிரடியாக சரிந்துள்ளது.

அதன்படி தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.155 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,235-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 1,240 குறைந்து, ரூ. 1,05,880 -க்கு விற்பனையாகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 225 -க்கும், கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ரூ. 2.25 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

சா்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை சரிவுக்கு, அமெரிக்க டாலா் மதிப்பு, அமெரிக்க கடன் பத்திரங்களுக்கான வட்டி விகிதம் உயர்வு உள்ளிட்டவை காரணமாக கூறப்படுகிறது.

Summary

Today Gold and silver price in Chennai, Tamilnadu

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