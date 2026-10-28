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தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்! (அக். 28)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

Gold prices

தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் - PTI

Updated On :

சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று (அக். 28) சவரனுக்கு ரூ. 480 உயர்ந்து ரூ. 1,05,560 -க்கு விற்பனையாகிறது.

தங்கம் விலை குறைந்து வந்த நிலையில் கடந்த சில நாள்களாக உயர்ந்து வருகிறது.

இந்த வாரத் தொடக்க நாளான திங்கள்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்த நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 400 உயர்ந்தது.

தொடர்ந்து இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது.

இன்றைய தங்கம் விலை

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (புதன்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 480 உயர்ந்து ரூ. 1,05,560 -க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 60 உயர்ந்து ரூ. 13,195 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 220-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.20 லட்சத்துக்கு விற்பனையாகிறது.

Summary

Gold and silver rate today in chennai, Tamilnadu

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