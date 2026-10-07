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தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்! (அக். 7)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

Gold and silver rate today in chennai, Tamilnadu

கோப்புப் படம் - ENS

Published On :

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (அக். 7) சவரனுக்கு ரூ. 400 உயர்ந்துள்ளது.

இந்த வாரத்தின் தொடக்க நாளான திங்கள்கிழமை விலை மாற்றமின்றி சவரன் ரூ. 1,09,400-க்கு விற்பனையானது. செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது.

இன்றைய தங்கம் விலை

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (அக். 7, புதன்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 400 உயர்ந்து ரூ. 1,09,680 -க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 50 உயர்ந்து ரூ. 13,710 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2 .45 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

Gold and silver rate today in chennai, Tamilnadu

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