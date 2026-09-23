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3-வது நாளாக தங்கம் விலை குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம் (செப். 23)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...

Gold, Silver today price in Chennai

தங்கம் விலை... - கோப்புப்படம்

Published On :

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (செப். 23) சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்துள்ளது.

மேற்காசிய போர் பதற்றம், சர்வதேச சந்தையில் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு, உலகளாவிய பொருளாதாரக் காரணிகள் உள்ளிட்டவற்றின் காரணமாக தங்கத்தின் விலை உயர்ந்து வருகிறது.

எனினும் இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைந்த நிலையில் நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 680 குறைந்தது.

இன்றும் தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது.

இன்றைய தங்கம் விலை

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,13,080 -க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,135-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் ரூ. 255 -க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2.55 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Summary

Today gold and silver rate in chennai and tamilnadu

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