தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம் (செப். 16)
இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...
தங்கம் விலை - கோப்புப் படம்
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (செப். 16) காலை சவரனுக்கு ரூ. 200 உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சர்வதேச அளவில் நிலவும் போர்ப் பதற்றம் காரணமாக உலக நாடுகள் அதிகளவில் தங்கத்தில் முதலீடு செய்து வருவதால் தங்கத்தின் விலை சரமாரியாக உயர்ந்து வருகிறது.
சென்னையில் தங்கம் விலை, கடந்த சில நாள்களாக ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வரும் நிலையில், வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 360, செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 680 குறைந்தது,
இன்றைய தங்கம் நிலவரம்
தொடர்ந்து இன்று தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது.
இன்று (செப். 16, புதன்கிழமை) காலை நிலவரப்படி, தங்கம் கிராமுக்கு ரூ. 25 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,065-க்கும் சவரனுக்கு ரூ. 200 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 112,520-க்கும் விற்பனையாகிறது.
இன்றைய வெள்ளி நிலவரம்
வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 250, கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2,50,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Summary
Today Gold and silver price rate in Chennai, TamilNadu
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