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தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம் (செப். 2)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...

Gold, silver price today

தங்கம் விலை - ANI

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 11:26 am IST

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (செப். 2) சவரனுக்கு ரூ. 1,800 குறைந்துள்ளது.

தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாள்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது.

கடந்த சனிக்கிழமை (ஆக. 29) தங்கம் சவரனுக்கு ரூ. 2,360 குறைந்த நிலையில் இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 1,080 குறைந்தது.

நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) காலை சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்த நிலையில் மாலை சவரனுக்கு ரூ. 1,680 குறைந்தது.

தொடர்ந்து இன்றும் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது.

இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (செப். 2, புதன்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 1,800 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,11,600 -க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 225 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,950 -க்கும் விற்பனையாகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம்

இன்று வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. கிராம் ரூ. 250 -க்கும் கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2,50,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Summary

Chennai gold and silver rate today sep 2

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