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தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்வு! வெள்ளி விலை? ஆக. 21 நிலவரம்!

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...

chennai live gold and silver rate today aug 21

தங்கம் விலை - IANS

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 10:01 am IST

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் இன்று (ஆக. 21) சவரனுக்கு ரூ. 880 உயர்ந்துள்ளது.

கடந்த சில நாள்களாக தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்து வருகிறது.

தங்கம் விலை கடந்த ஆக. 17-இல் சவரனுக்கு ரூ. 400, ஆக.18-இல் சவரனுக்கு ரூ.160, ஆக. 19 அன்று சவரனுக்கு ரூ. 880 -ம் உயர்ந்த நிலையில் நேற்று (ஆக. 20) தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 உயா்ந்தது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்நிலையில், இன்று (ஆக. 21, வெள்ளிக்கிழமை) கிராமுக்கு ரூ. 110 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,710-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 880 உயர்ந்து ரூ. 1,17,680-க்கும் விற்பனையாகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை

அதேபோல், வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்து ரூ. 265 -க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 5,000 உயர்ந்து ரூ. 2.65 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்ந்துள்ளது மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Summary

Chennai live gold and silver rate today aug 21

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