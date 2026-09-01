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தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்! (செப். 1)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

gold and silver rate today

தங்கம் விலை - படம்: IANS

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 10:05 am IST

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(செப். 1) சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாள்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் உள்ளது. கடந்த சனிக்கிழமை (ஆக. 29) சவரனுக்கு ரூ. 2,360 குறைந்து, ரூ. 1,16,040-க்கு விற்பனையானது.

வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை (ஆக. 31) சவரனுக்கு ரூ. 1,080 குறைந்து, ரூ. 1,14,960-க்கு விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(செப். 1) சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,15,080-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 15 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,385-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளியின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து, ரூ. 255-க்கும் கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2,55,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Summary

The price of ornamental gold in Chennai has increased by Rs. 120 per sovereign today (Sept. 1).

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