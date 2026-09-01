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மேட்டூர் அணை திறப்பு: சேலம் வந்த முதல்வர் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு!மேட்டூா் அணையை பாசனத்துக்கு இன்று திறந்து வைக்கிறாா் முதல்வா்!நேபாள வெள்ள பாதிப்பு உயிரிழப்பு 939-ஆக உயா்வு: 4,250 போ் மாயம்எல்பிஜி உற்பத்தி 30% அதிகரிப்பு: இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம்52 முதுநிலை திருக்கோயில்களில் கைப்பேசி எடுத்துச் செல்லத் தடை இன்று முதல் அமல்

மேட்டூர் அணை திறப்பு: சேலம் வந்த முதல்வர் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு!

மேட்டூர் அணை திறப்பையொட்டி சேலம் வந்த முதல்வர் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு...

cm vijay in salem

சேலம் வந்த முதல்வர் விஜய்க்கு சிறப்பான வரவேற்பு - X

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 10:12 am IST

மேட்டூர் அணை திறப்பையொட்டி சேலம் விமான நிலையம் வந்த முதல்வர் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணையிலிருந்து இன்று (செப். 1) தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. இன்று முதல் 45 நாள்களுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. முதல்வர் ஜோசப் விஜய், மேட்டூர் அணையிலிருந்து இன்று தண்ணீர் திறந்து வைக்கிறார்.

இதற்காக தேவையான முன்னேற்பாடுகள் அனைத்தும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலமாக சேலம் விமான நிலையம் வந்த முதல்வர் விஜய்க்கு அதிகாரிகள், கட்சியினர் பலரும் வரவேற்பு அளித்தனர்.

தொடர்ந்து அங்கிருந்து சாலை மார்க்கமாக மேட்டூர் அணை திறக்கும் விழாவுக்கு காரில் வருகிறார் முதல்வர். வரும் வழியில் சாலையின் இருபுறமும் மக்கள், தொண்டர்கள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர்.

வழக்கமாக காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 12 ஆம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்படும் நிலையில் தண்ணீர் இல்லாத காரணத்தால் இந்த ஆண்டு தாமதமாகத் திறக்கப்படுகிறது.

Summary

Mettur Dam Opening: Grand welcome for Chief Minister vijay in Salem

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