சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் புதிய திருத்தம்: தமிழக அரசு அரசாணை!
சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் தமிழ்நாடு அரசு புதிய திருத்தங்களை மேற்கொண்டு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளதைப் பற்றி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் தமிழ்நாடு அரசு புதிய திருத்தங்களை மேற்கொண்டு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியாக ஜிஎஸ்டியுடன் சேர்த்து தலா ரூ. 3.54 கோடி வீதம் 2026-27 நிதியாண்டுக்காக ரூ.828.36 கோடி நிதி ஒப்புதல் அளித்து தமிழக அரசு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அரசாணை வெளியிட்டது.
கடந்த ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் சட்டப்பேரவை தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியாக ரூ. 3 கோடி வீதம் மொத்தம் ரூ.702 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலையில், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களால் செயல்படுத்தப்படும் திட்டப்பணிகளுக்கான 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி செலவையும் மாநில அரசே ஏற்றுக்கொண்டு, அதற்கான நிதியையும் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்தது.
இந்த நிலையில், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் தமிழ்நாடு அரசு புதிய திருத்தங்களை மேற்கொண்டு புதன்கிழமை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அரசாணையின்படி, 2026-27 முதல் 2030-31 வரையிலான காலகட்டத்தில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினரின் தொகுதி நிதியை செயல்படுத்துவதற்கான விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கு முன்னதாக, அரசுப் பள்ளிகள், தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் (ஐடிஐ), கல்லூரிகள் மற்றும் விடுதிகளுக்கு மட்டுமே உபகரணங்கள் வாங்க எம்.எல்.ஏவின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.
இந்த நிலையில், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் ஆணையர் தரப்பில் அரசாணையில் வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களில்படி, தற்போது, இந்த பட்டியலில் அரசுப் பள்ளிகள், தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் (ஐடிஐ), கல்லூரிகள் மற்றும் விடுதிகளுக்கு அடுத்ததாக அங்கன்வாடி மையங்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கான உத்தரவை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை பிறப்பித்துள்ளது.
Summary
The Government of Tamil Nadu has issued a government order introducing new amendments to the Member of the Legislative Assembly (MLA) Constituency Development Fund.
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