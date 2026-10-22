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கனமழை எச்சரிக்கை: தமிழ்நாட்டில் 5 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை

கனமழை எச்சரிக்கையாக, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருப்பத்தூர் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிப்பு குறித்து....

Schools in 5 districts of Tamil Nadu to remain closed today

கனமழையால் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. - கோப்புப்படம்

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கனமழை எச்சரிக்கையாக, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருப்பத்தூர் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் வியாழக்கிழமை(அக்.22) விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

தென்மேற்கு வங்கக் கடல் மற்றும் தென் தமிழக பகுதிகளில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி (புயல் சின்னம்) புதன்கிழமை காலை 5 மணி அளவில் உருவானது. இந்தப் புயல் சின்னம் வலு குறைவாக உள்ளது. இது, மேலும் வலுப்பெறுவதற்கான சாதகமான சூழல் தற்போது இல்லை.

எனினும், வியாழக்கிழமை (அக். 22) தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, விருதுநகா், ராமநாதபுரம், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, கோவை, நீலகிரி, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூா், திருவாரூா், நாகை, மயிலாடுதுறை ஆகிய 17 மாவட்டங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல், பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிக பலத்த மழைக்கு (105 மி.மீ. - 204 மி.மீ.) வாய்ப்புள்ளது. இதனால், இந்த மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், தென் மாவடங்களில் பல இடங்களில் தொடர் கனமழை பெய்து வருவதால், திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி மற்றும் திருப்பத்தூர் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் வியாழக்கிழமை(அக்.22) விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

இதனிடையே, கன்னியாகுமரி- கேரளம் எல்லைப் பகுதியில் உள்ள நெய்யாற்றின் கரை பாறசாலை இடையே ரயில் பாதையில் திடீரென நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் அந்த வழித்தடத்தில் ரயில்கள் சேவை தாமதமாகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Heavy rain warning: Schools in 5 districts of Tamil Nadu to remain closed today

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