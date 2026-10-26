கனமழை எதிரொலி: இன்று(அக்.26) எந்தெந்த மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை?
தமிழ்நாட்டில் இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என பார்ப்போம்....
விடுமுறை. - கோப்புப் படம்
தமிழ்நாட்டில் பெய்துவரும் கனமழை மற்றும் புயல் காரணமாக சில மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்று(அக்.26) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாகவே பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய பெய்து வரும் கனமழை காரணமாகப் பல மாவட்டங்களில் சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியும், தாழ்வான பகுதிகளை நீர் சூழ்ந்தும் காணப்படுகிறது.
இந்நிலையில், மாணவர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டும், தொடர் மழை எச்சரிக்கையை முன்னிட்டும் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களிலும், புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் இன்று பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களின் விவரம்:
கோவை மாவட்டம்: தொடர் மழை காரணமாக கோவை மாவட்டம் முழுவதிலும் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழையைக் கருத்தில் கொண்டு, மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம்: ராமநாதபுரம் மாவட்ட எல்லைக்குட்பட்ட அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம்: நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள குன்னூர், உதகை (ஊட்டி), கோத்தகிரி மற்றும் குந்தா ஆகிய 4 தாலுகாக்களில் செயல்படும் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி & காரைக்கால்: கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் உள்ள அனைத்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து அம்மாநில கல்வித்துறை அமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கனமழை காரணமாக இன்று 5 பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் பத்மஜா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ள பள்ளிகள்: பொரசக்குறிச்சி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, விருகாவூர் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி, அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, அரசு மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளி, எரியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி.
தேனி மாவட்டம்: தேனி மாவட்டத்தில் பெரியகுளம் தாலுகாவில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாகை மாவட்டம்: நாகை மாவட்டத்தில் நேற்று முதல் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Summary
"Due to heavy rainfall and cyclone warnings across Tamil Nadu, a holiday has been declared for schools in several districts."
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