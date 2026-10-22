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புதுச்சேரி, காரைக்காலில் இன்று(அக்.22) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

கனமழை எச்சரிக்கையாக, புதுச்சேரி, காரைக்காலில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

Holiday for schools in Puducherry and Karaikal today ...

புதுச்சேரி, காரைக்காலில் இன்று(அக்.22) பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை - கோப்புப் படம்

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புதுச்சேரி: கனமழை முன்னெச்சரிக்கையாக, புதுச்சேரி, காரைக்காலில் வியாழக்கிழமை (அக்.22) பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளித்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து புதுவை கல்வித் துறை அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

புதுச்சேரி, காரைக்காலில் வியாழக்கிழமை கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. எனவே, புதுச்சேரி, காரைக்காலில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் வியாழக்கிழமை (அக்.3) விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது என்றாா் அவா்.

இதனைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி, கரைக்காலில் வியாழக்கிழமை(அக்.22) பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

Holiday for schools in Puducherry and Karaikal today

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