ராஜராஜ சோழன் 1041-ஆவது சதய விழா! முதல்வர் விஜய் புகழ்வணக்கம்
ராஜராஜ சோழன் 1041-ஆவது சதய விழாவையொட்டி முதல்வர் விஜய் புகழ்வணக்கம் தெரிவித்தது குறித்து...
ராஜராஜ சோழன் 1041-ஆவது சதய விழாவையொட்டி முதல்வர் விஜய் புகழ்வணக்கம்
தமிழர் வரலாற்றையும், பண்பாட்டையும் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்வோம் என மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் 1041-ஆவது சதய விழாவில் முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் 1041-ஆவது சதய விழாவையொட்டி, முதல்வர் விஜய் தெரிவித்திருப்பதாவது, "தமிழர்களின் பெருமையையும், தமிழர் கட்டடக்கலை மற்றும் நிர்வாகத் திறனின் மகத்துவத்தையும் உலகரங்கில் நிலைநாட்டிய மாமன்னர் இராஜராஜ சோழனின் 1041-ஆவது சதய விழா நன்னாளில் அவருக்கு எனது புகழ் வணக்கங்கள்.
ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் கம்பீரமாக நிற்கும் தஞ்சைப் பெரிய கோயில் மூலம் தமிழர்களின் கலை, பண்பாடு மற்றும் கட்டடக்கலைச் சிறப்பை உலகிற்குப் பறைசாற்றிய அவரது வரலாற்றுப் பெருமை என்றும் நிலைத்து நிற்கும்.
தமிழர் பெருமையைப் போற்றுவோம்! தமிழர் வரலாற்றையும், பண்பாட்டையும் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்வோம்" என்று கூறியுள்ளார்.
Summary
CM Vijay pays tribute to Rajaraja Chola on the occasion of his 1041st birth anniversary
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.