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ராஜராஜ சோழன் 1041-ஆவது சதய விழா! முதல்வர் விஜய் புகழ்வணக்கம்

ராஜராஜ சோழன் 1041-ஆவது சதய விழாவையொட்டி முதல்வர் விஜய் புகழ்வணக்கம் தெரிவித்தது குறித்து...

ராஜராஜ சோழன் 1041-ஆவது சதய விழாவையொட்டி முதல்வர் விஜய் புகழ்வணக்கம்

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தமிழர் வரலாற்றையும், பண்பாட்டையும் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்வோம் என மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் 1041-ஆவது சதய விழாவில் முதல்வர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் 1041-ஆவது சதய விழாவையொட்டி, முதல்வர் விஜய் தெரிவித்திருப்பதாவது, "தமிழர்களின் பெருமையையும், தமிழர் கட்டடக்கலை மற்றும் நிர்வாகத் திறனின் மகத்துவத்தையும் உலகரங்கில் நிலைநாட்டிய மாமன்னர் இராஜராஜ சோழனின் 1041-ஆவது சதய விழா நன்னாளில் அவருக்கு எனது புகழ் வணக்கங்கள்.

ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் கம்பீரமாக நிற்கும் தஞ்சைப் பெரிய கோயில் மூலம் தமிழர்களின் கலை, பண்பாடு மற்றும் கட்டடக்கலைச் சிறப்பை உலகிற்குப் பறைசாற்றிய அவரது வரலாற்றுப் பெருமை என்றும் நிலைத்து நிற்கும்.

தமிழர் பெருமையைப் போற்றுவோம்! தமிழர் வரலாற்றையும், பண்பாட்டையும் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்வோம்" என்று கூறியுள்ளார்.

Summary

CM Vijay pays tribute to Rajaraja Chola on the occasion of his 1041st birth anniversary

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