2027 தமிழக அரசு விடுமுறை நாள் பட்டியல்! 6 சனி, 2 ஞாயிறுகள்!
2027 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழக அரசின் விடுமுறை நாள்கள்...
தமிழக அரசு - கோப்புப்படம்
2027ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்நாடு அரசின் விடுமுறை நாள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்களின் திட்டமிடல்கள் மற்றும் பயணங்கள் போன்றவற்றை முன்கூட்டியே வகுத்துக் கொள்ள வசதியாக, 2027 ஆம் ஆண்டுக்கான பொது விடுமுறை பட்டியலை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலாளர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், பண்டிகை நாள்கள், தேசிய நாள்கள் உள்பட மொத்தம் 23 நாள்கள் அரசு விடுமுறை நாள்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில், 6 விடுமுறை நாள்கள் சனிக்கிழமைகளிலும், 2 நாள்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும், 5 நாள்கள் வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் வருகின்றன.
விடுமுறை நாள்கள்
ஆங்கிலப் புத்தாண்டு - 01.01.2027 - வெள்ளிக்கிழமை
பொங்கல் - 15.01.2027 - வெள்ளிக்கிழமை
திருவள்ளுவர் நாள் - 16.01.2027 - சனிக்கிழமை
உழவர் திருநாள் - 17.01.2027 - ஞாயிற்றுக்கிழமை
தைப்பூசம் - 22.01.2027 - வெள்ளிக்கிழமை
குடியரசு நாள் - 26.01.2027 - செவ்வாய்க்கிழமை
ரம்ஜான் - 10.03.2027 - புதன்கிழமை
புனித வெள்ளி - 26.03.2027 - வெள்ளிக்கிழமை
வங்கிகள் ஆண்டு கணக்கு முடிவு (வணிக வங்கிகள் / கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு மட்டும்) - 01.04.2027 - வியாழக்கிழமை
தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு - 07.04.2027 - புதன்கிழமை
தமிழ்ப் புத்தாண்டு / டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் பிறந்த நாள் - 14.04.2027 - புதன்கிழமை
மகாவீரர் ஜெயந்தி - 19.04.2027 - திங்கட்கிழமை
மே நாள் - 01.05.2027 - சனிக்கிழமை
பக்ரீத் - 17.05.2027 - திங்கட்கிழமை
மொகரம் - 15.06.2027 - செவ்வாய்க்கிழமை
சுதந்திர நாள் / மிலாதுன் நபி - 15.08.2027 - ஞாயிற்றுக்கிழமை
கிருஷ்ண ஜெயந்தி - 25.08.2027 - புதன்கிழமை
விநாயகர் சதுர்த்தி - 04.09.2027 - சனிக் கிழமை
காந்தி ஜெயந்தி - 02.10.2027 - சனிக் கிழமை
ஆயுத பூஜை - 08.10.2027 - வெள்ளிக்கிழமை
விஜயதசமி - 09.10.2027 - சனிக்கிழமை
தீபாவளி - 28.10.2027 - வியாழக்கிழமை
கிருஸ்துமஸ் - 25.12.2027 - சனிக்கிழமை
Summary
2027 Tamil Nadu Government Holiday List! 6 Saturdays, 2 Sundays!
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