வானிலை: இன்று 6 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்! சென்னையில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு!
தமிழ்நாடு வானிலை நிலவரம் முன்னறிவிப்பு பற்றி...
மழை - Dinamani
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 6 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கையை சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், கடந்த ஒரு வாரமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகின்றது.
இந்த நிலையில், கன்னியாகுமரி, தென்காசி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர், தூத்துக்குடி மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு இன்று மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, புதுக்கோட்டை, திண்டுக்கல், கோவை, நீலகிரி, தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை உள்பட 28 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Weather: Orange alert for 6 districts today! Chance of heavy rain in Chennai!
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