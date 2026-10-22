கேரளத்தில் நிலச்சரிவு! ரத்தான தமிழக ரயில்கள் விவரம்!
கேரளத்தில் நிலச்சரிவு காரணமாக ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டது பற்றி...
கேரளத்தில் நிலச்சரிவு - PTI
கேரளத்தில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், நாகர்கோவில் வழியாக இயக்கப்படும் தமிழக ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள பாறைசாலை ரயில் நிலையம் அருகே வியாழக்கிழமை அதிகாலை 2 மணியளவில் தண்டவாளத்தில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. அப்போது, அவ்வழியாகச் சென்ற பிலாஸ்பூர் - திருநெல்வேலி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் என்ஜின் தடம் புரண்டது.
ரயில் என்ஜின் தடம் புரண்ட விபத்தில் பயணிகள் மற்றும் ரயில்வே ஊழியர்கள் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்று ரயில்வே நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பிலாஸ்பூர் - திருநெல்வேலி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நெய்யாற்றின்கரை - பாறைசாலை அருகே நிறுத்தப்பட்டு, அங்கிருந்து திருநெல்வேலி வரையிலான ரயில் சேவை பகுதியளவு ரத்து செய்யப்பட்டது. பயணிகளை பேருந்து மூலம் திருநெல்வேலிக்கு அழைத்துச் செல்வதற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்தது.
இந்த நிலையில், அதிகாலை முதல் தடம் புரண்ட என்ஜினை மீட்கும் நடவடிக்கையும், தண்டவாளத்திலிருந்து மண் சரிவை அகற்றும் பணிகளும் நடைபெற்றன.
இதன்காரணமாக பாறைசாலை ரயில் நிலையம் வழியாக இயக்கப்படும் சில ரயில்களை ரயில்வே நிர்வாகம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
ரத்தான தமிழக ரயில்கள்
ரயில் எண் - 56306 - திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்திலிருந்து இன்று காலை 6.30 மணிக்கு நாகர்கோவில் சந்திப்பு செல்லவிருந்த பயணிகள் ரயில் ரத்து
ரயில் எண் - 56309 - நாகர்கோவில் சந்திப்பிலிருந்து இன்று மாலை 6.20 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கிற்கு புறப்படவிருந்த பயணிகள் ரயில் ரத்து
ரயில் எண் - 56102 - நாகர்கோவில் சந்திப்பிலிருந்து இன்று காலை 6.25 மணிக்கு கொல்லம் செல்லவிருந்த பயணிகள் ரயில் ரத்து
ரயில் எண் - 56101 - கொல்லம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து இன்று காலை 3.35 மணிக்கு நாகர்கோவில் சந்திப்பு புறப்படவிருந்த பயணிகள் ரயில் ரத்து
ரயில் எண் - 56305 - நாகர்கோவில் சந்திப்பிலிருந்து இன்று காலை 7.55 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கிற்கு செல்லவிருந்த பயணிகள் ரயில் ரத்து
ரயில் எண் - 56310 - திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்திலிருந்து இன்று பகல் 1.25 மணிக்கு நாகர்கோவில் சந்திப்பு புறப்படவிருந்த பயணிகள் ரயில் ரத்து
பகுதியளவு ரத்து
ரயில் எண் - 22619 - பிலாஸ்பூரிலிருந்து அக். 20 ஆம் தேதி திருநெல்வேலிக்கு புறப்பட்ட விரைவு ரயில், நெய்யத்திங்கராவுடன் நிறுத்தப்படும். பயணிகளுக்கு பேருந்து ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
ரயில் எண் - 16121 - தாம்பரத்திலிருந்து அக். 21 மாலை திருவனந்தபுரத்துக்கு புறப்பட்ட அம்ரித் பாரத் ரயில், நாகர்கோவில் டவுன் ரயில் நிலையத்துடன் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ரயில் எண் - 16122 - திருவனந்தபுரத்திலிருந்து இன்று காலை 10.40 மணிக்கு புறப்படவிருந்த தாம்பரம் அம்ரித் பாரத் ரயில், நாகர்கோவில் டவுன் நிலையத்திலிருந்து பகல் 11.47 மணிக்கு புறப்பட்டது.
இதனிடையே, மண்சரிவு ஏற்பட்ட பகுதியில் தடம்புரண்ட ரயில் என்ஜின் அகற்றப்பட்டு, ரயில் சேவை சீராகியுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
Summary
Landslide in Kerala! Details of cancelled Tamil Nadu trains!
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