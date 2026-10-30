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தீபாவளி: ஈரோடு வழியாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

தீபாவளியை முன்னிட்டு, கேரள மாநிலம், கொல்லத்தில் இருந்து சென்னைக்கு இரண்டு மாா்க்கங்களிலும் ஈரோடு வழியாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

ரயில்கள் - கோப்புப்படம்

Updated On :

தீபாவளியை முன்னிட்டு, கேரள மாநிலம், கொல்லத்தில் இருந்து சென்னைக்கு இரண்டு மாா்க்கங்களிலும் ஈரோடு வழியாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

இது குறித்து சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: தீபாவளிப் பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு, பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு சென்னையில் இருந்து ஜோலாா்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், போத்தனூா் வழியாக கொல்லத்துக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

அதன்படி, சென்னை எழும்பூா் -கொல்லம் வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06117) வரும் 5 மற்றும் 12 ஆம் தேதி இரவு 11.40 மணிக்கு சென்னை, எழும்பூரில் இருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் மாலை 4.20 மணிக்கு கொல்லத்தை வந்தடையும்.

இதேபோல, கொல்லம் -சென்னை எழும்பூா் வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06118) வரும் 6, 13-ஆம் தேதிகளில் மாலை 6.45 மணிக்கு கொல்லத்தில் இருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் 7, 14- ஆம் தேதிகளில் பகல் 12.30 மணிக்கு எழும்பூரை சென்றடையும்.

மேலும், புயல் காரணமாக ஆந்திர மாநிலம், விசாகப்பட்டினம் கோட்டத்தில் உள்ள ஒரு ரயில் பாலத்தின் மீது நீா் அபாய அளவை தாண்டி ஓடிக்கொண்டிருப்பதால் சனிக்கிழமை இரவு 11 மணிக்கு மங்களூரு சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய மங்களூரு சென்ட்ரல் -ஷாலிமாா் விவேக் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (வண்டி எண் 22852) ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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