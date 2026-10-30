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நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!

ஹரிஷ் கல்யாண் நடிப்பில் நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

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ஹரிஷ் கல்யாண் நடிப்பில் நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

நீண்ட காலம் கழித்து இப்படம் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் நவம்பர் 6 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சித்து குமார் இசையமைத்த இப்படத்தில் கோவை சரளா, தம்பி ராமைய்யா உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.

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